«Нефтехимик» продлил соглашение с нападающим Евгением Митякиным

Фото: ХК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» продлил соглашение с нападающим Евгением Митякиным до конца сезона 2025/2026, сообщили в пресс-службе клуба.



Сейчас форвард проводит в команде второй сезон. Всего в КХЛ он провел 132 игры и набрал 41 (17+24) очко.

Фото: ХК «Нефтехимик»

В ноябре ХК «Нефтехимик» заключил контракт с 33-летним тренером вратарей МХК «Реактор» и воспитанником «Нефтехимика» Антоном Кислицыным, так как голкиперы команды проходили лечение после травм.



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Маргарита Головатенко