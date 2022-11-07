«Нефтехимик» заключил контракт с тренером вратарей МХК «Реактор» Антоном Кислицыным

Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик"

ХК «Нефтехимик» заключил контракт с 33-летним тренером вратарей МХК «Реактор» Антоном Кислицыным из-за травм имеющихся голкиперов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

— К большому сожалению, с вратарями у нас в настоящее время сложилась экстремальная ситуация. По-другому и не скажешь. Из пяти голкиперов, которые находятся в системе клуба, только один Ярослав Озолин полностью здоров. Эмиль Гарипов после перенесенной операции проходит курс реабилитации, травмирован Александр Судницин, болен Артем Евпак, в последних матчах с микротравмой играл Андрей Тихомиров. Вратарь МХК «Реактор» Азат Шакиров настоящее время играет в команде «Ижсталь» и набирается необходимого опыта для игры на уровне КХЛ, — прокомментировал данную новость генеральный директор ООО ХК «Нефтехимик» Игорь Ларионов.

По его словам, в подобную ситуацию «Нефтехимик» попадал в сезоне 1998—1999 года, когда из-за травм вратарей команда вынуждена была внести в заявку тренера голкиперов Фарита Закирова.

Антон Кислицын — воспитанник «Нефтехимика». У него большой опыт игры в командах ВХЛ. Он выступал за «Ижсталь», «Молот», «Южный Урал», «Дизель» также в чемпионате Словакии за «Липтовски Микулаш».

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Напомним, в «Нефтехимик» по договору аренды перешел 19-летний нападающий нижегородского «Торпедо» Илья Федотов. В текущем сезоне Федотов в составе нижегородцев провел 2 матча. Всего в активе форварда в КХЛ 39 игр и 2 (0+2) набранных очка.



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Максим Кокунин