Стилист о новогодней фотосессии: «Шутите и веселитесь в кадре»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Могут стать отличной семейной традицией новогодние фотосессии. Однако при этом стоит избегать некоторых образов. Имидж-дизайнер, топ-стилист, автор метода «Стилевое ДНК» Елена Юрина рассказала «Газете.Ru» о выигрышных и неудачных образах.

— Вбейте в гугле «новогодняя фотосессия» — и увидите сотни фото в однотипных красно-белых свитерах с этими животными. Избитый прием, о котором пора забыть, к тому же такие свитеры после съемки лягут мертвым грузом в шкафу. Если хочется уютного трикотажа — выбирайте джемперы крупной вязки, которые сейчас в тренде. Кроме того, в однотонной одежде на фото будете больше заметны вы сами, а не орнамент свитера, — отметила она.

Колпак Санты — это «еще один атрибут новогодней фотосессии, который всем ужасно надоел». Лучшей альтернативой станут белые шапки с помпонами, шляпы для улицы, объемные ободки для дома.

Также Юрина не советует проводить фотосессию в пижамах, так как это «интимная история». Однако такая одежда допустима для романтического образа, если фотографии пойдут в семейный альбом, а не на новогоднюю открытку.

Фото: realnoevremya.ru

— Каждой женщине иногда хочется почувствовать себя девочкой. Но образ Лолиты даже на ухоженной сорокалетней женщине смотрится комично: лучше выбрать одежду по возрасту, например, вечерний наряд с искрящимися туфлями, — взрослым женщинам стилист посоветовала не выбирать инфантильные образы.

Лишь оттолкнут наигранные эмоции на фотографии. По словам эксперта, в кадре следует вести себя естественно.

— Елочный шарик в руке, демонстративная передача подарков, натянутые улыбки, показные объятия — не делайте так, если не хотите, чтобы ваши кадры были похожи на фото с фотостоков. Главный совет — чувствуйте себя естественно, шутите и веселитесь в кадре, как в реальной жизни, и тогда на память останутся трогательные и теплые фото, — отметила эксперт.

Напомним, с начала декабря в Казани на 72% вырос спрос на тематические фото- и видеосъемки на 72%. В среднем это обойдется за 1,1 тыс. рублей в час. Стоимость новогодней фотосессии в Казани в среднем составит 2,5 тысячи рублей.

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Елизавета Пуншева