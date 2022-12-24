В Казани перед Новым годом вырос спрос на бьюти-услуги

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани в начале декабря спрос на бьюти-услуги увеличился на 69% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил сервис «Авито Услуги».



Спрос на услуги стилистов по волосам в столице Татарстана в первой половине декабря вырос на 110%. В среднем их услуга обойдется в 1 тысячу рублей.



Услуги визажистов в Казани стали востребованнее на 100%. Средний чек за их работу — 950 рублей.

С начала декабря в городе на 72% вырос спрос на тематические фото- и видеосъемки на 72%. В среднем это обойдется за 1,1 тыс. рублей в час. Стоимость новогодней фотосессии в Казани в среднем составит 2,5 тысячи рублей.

Напомним, в Казани в ноябре спрос на услуги по маникюру и педикюру вырос на 84% по сравнению с прошлым годом. Классический маникюр с покрытием гель-лаком в столице Татарстана стоит в среднем 700 рублей.



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Диана Фатыхова