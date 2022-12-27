В Татарстане предотвратили 141 случай применения пиротехники в неустановленных для этого местах
В преддверии новогодних праздников в ходе 398 рейдов в Татарстане предотвратили 141 случай применения пиротехнических изделий в неустановленных местах. Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.
По его словам, один факт использования пиротехники в Казани в непредусмотренном для этого месте выявили через соцсети. Нарушителя оштрафовали на 30 тысяч рублей.
На сегодняшний день в Татарстане в 13 районах и двух городских округах на учет взяты 92 объекта, где продаются пиротехнические изделия. В Казани их 19, в Набережных Челнах — 31.
Напомним, с 19 декабря в Татарстане введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до окончания новогодних каникул, по 8 января. В это время запрещается использовать пиротехнические изделия 1—3 классов опасности (за исключением бенгальских огней, хлопушек) на территориях, расположенных в пределах:
- 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса (в том числе линейных);
- 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений;
- 30 метров от многоквартирных жилых домов.
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