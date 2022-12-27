В Татарстане предотвратили 141 случай применения пиротехники в неустановленных для этого местах

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В преддверии новогодних праздников в ходе 398 рейдов в Татарстане предотвратили 141 случай применения пиротехнических изделий в неустановленных местах. Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.



По его словам, один факт использования пиротехники в Казани в непредусмотренном для этого месте выявили через соцсети. Нарушителя оштрафовали на 30 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Татарстане в 13 районах и двух городских округах на учет взяты 92 объекта, где продаются пиротехнические изделия. В Казани их 19, в Набережных Челнах — 31.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, с 19 декабря в Татарстане введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до окончания новогодних каникул, по 8 января. В это время запрещается использовать пиротехнические изделия 1—3 классов опасности (за исключением бенгальских огней, хлопушек) на территориях, расположенных в пределах:

500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса (в том числе линейных);

30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений;

30 метров от многоквартирных жилых домов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина