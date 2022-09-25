На подготовку к строительству трассы Казань — Екатеринбург в Башкирии выделят 977 миллионов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На выполнение подготовительных работ для строительства скоростной трассы Казань — Екатеринбург на территории Башкирии потратят свыше 977 миллионов рублей, выяснило «Реальное время». Они пройдут на участке Дюртюли — Ачит. Этап 1, км 90 — км 140.

Поиском подрядчика занимается госкомпания «Российские автомобильные дороги». Источники финансирования — субсидии федерального бюджета и/или Фонд национального благосостояния.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В июле «Реальное время» рассказывало, что в Башкирии на очистку территории от деревьев и кустарников для строительства автодороги Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит, этап 1, выделят почти 108,7 миллиона рублей. Работы проведут на участке км 0 — км 90.

Напомним, как рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, на трассу Казань — Екатеринбург выделили 260 миллиардов рублей. Сумму направят на платный участок от Дюртюлей до Ачита протяженностью более 270 км, который строит госкомпания «Автодор».



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Татьяна Демина