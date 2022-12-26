Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности переговоров на условиях Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, будет ли Россия идти на переговоры с Украиной, на условиях Киева. Его цитирует «РИА Новости».

— Мы никогда не следовали чужим условиям, ориентировались только на свои цели и на здравый смысл, — сказал Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что российские войска не будут покидать украинские территории до конца года. По его словам, «об этом не может быть и речи».

Также пресс-секретарь президента России опроверг возможность новогоднего перемирия с Киевом. По его словам, такой вопрос не стоит на повестке дня.

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Айрат Назипов