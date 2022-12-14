Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности новогоднего перемирия с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность перемирия по инициативе Киева. Его цитирует «РИА Новости».

— Никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня, — сказал Песков.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Напомним, накануне Песков заявил, что российские войска не будут покидать украинские территории до конца года. По его словам, «об этом не может быть и речи».

При этом первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Россия хотела бы закончить конфликт на Украине мирным путем посредством переговоров, но ее вынуждают продолжать специальную военную операцию и противостоять оружию НАТО.

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Айрат Назипов