Курс доллара опустился до 69 рублей

После стремительного роста, иностранные валюты начали терять в цене. Вечером 22 декабря курс доллара остановился на отметке 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Отметим, что с утра американская валюта падала до 67 рублей, но ближе к концу дня прибавила в цене.

Падение коснулось и курса евро. Эта валюта торгуется в районе 73 рублей, хотя еще в начале дня опускалась до 72 рублей.

Напомним, еще 22 декабря курс доллара поднялся выше 72 рублей. В последний раз американская валюта находилась на такой отметке еще 29 апреля. При этом, европейская валюта торговалась в пределах 76 рублей.

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Айрат Назипов