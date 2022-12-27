В Казани перед Новым годом вырос спрос на услуги Деда Мороза и чистку мягкой мебели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Перед Новым годом среди казанцев на 298% вырос спрос на услуги в сфере праздников и мероприятий. Так, Деда Мороза и Снегурочку в декабре зовут на 96% чаще, чем в прошлом году. Не меньшую потребность в предновогодний период казанцы испытывают в услуге по чистке диванов и кресел. По сравнению с прошлым годом спрос на нее вырос на 98%. К таким выводам пришли эксперты платформы «Авито Услуги» в результате своего исследования.

Помимо этого, аналитики также выяснили, что среди казанцев в предновогоднюю пору на 45% вырос спрос на услуги по уборке.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не менее популярной услугой для казанцев оказалась настройка и ремонт игровых приставок. С начала декабря популярность данной услуги увеличилась на 222%.



Кроме этого, исследование показало, что на 8% вырос спрос на курьеров. Данную услугу казанцы выбирают, чтобы разослать подарки родным и близким.



Напомним, что 22 декабря сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что каждому третьему отцу в Казани приходилось на Новый год переодеваться в Деда Мороза, а каждая третья мать играла Снегурочку.



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Антон Гаврилов