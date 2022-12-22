Исследование: в Казани каждый третий родитель наряжался Дедом Морозом или Снегурочкой

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Каждому третьему отцу в Казани приходилось на Новый год переодеваться в Деда Мороза, а каждая третья мать играла Снегурочку. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.



Почти каждый пятый опрошенный в Казани мужчина — 19% — надевал костюм Деда Мороза дома или в гостях, а 14% — на мероприятии в школе или в детском саду. Приходилось играть роль сказочного персонажа и женщинам — об этом рассказали 3% мам.

Чаще женщины на Новый год играют Снегурочку — в этой роли приходилось быть 32% опрошенных. Каждая пятая — 22% — перевоплощалась дома, а каждая десятая — на утренниках и мероприятиях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанцы, у которых нет детей, играют новогодних персонажей реже. Среди этой категории в Деда Мороза наряжались 22% респондентов-мужчин, а в Снегурочку — 18% опрошенных женщин.

Согласно прошлогоднему исследованию, каждый пятый (22%) житель Казани хоть раз подрабатывал Дедом Морозом или Снегурочкой в предновогодний месяц. Из них 29% выходили на подобную подработку лишь один раз, а 36% делают это периодически, где-то один раз в 2—3 года. Еще 16% каждый год таким образом пополняют свой бюджет.

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Диана Фатыхова