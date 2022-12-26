В чувашском Алатыре установят памятник Ивану Грозному — он основал город во время похода на Казань

В соседней с Татарстаном Чувашии планируют установить памятник Ивану Грозному. Он появится в Алатыре — городе, который первый российский царь основал во время похода на Казань в 1552 году.

Как сообщает пресс-служба Минстроя Чувашии, памятник Ивану Грозному решили установить «по многочисленным просьбам жителей». Появится он на площади Революции.

Само общественное пространство «обретет макет крепости». На площади обустроят зону отдыха, а со стороны частного сектора установят ограждение «с контражуром крепости». На ней же разместят стенды с подсветкой, которые будут использоваться для выставок, посвященных истории Алатыря.

Фото: minstroy.cap.ru

Алатырь находится на юго-западе Чуваши на правом берегу реки Алатырь при впадении ее в Суру. На 1 августа 2021 года там проживало 32 753 человека.

Согласно исторической справке, Алатырь основан как крепость: «на горе было устроено Иоанном Грозным укрепление в форме пятиугольника и ограждено снаружи рвом, а внутри бревенчатой стеной с дозорными и проезжими башнями». Первоначально он входил в состав городов так называемого «Казанского разряда» и управлялся Приказом Казанского дворца.

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Татьяна Демина