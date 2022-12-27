Сковородки, одежда, статуэтки: казанцы назвали худшие подарки на Новый год

В результате опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob стало известно, что 12% казанцев считают неудачным новогодним подарком одежду, еще 7% — сувениры: копилки, брелоки, свечи, статуэтки и магниты.

Кроме этого, аналитики выяснили, что каждый двадцатый казанец считает одиночество или плохую весть самым худшим подарком на Новый год. Еще 4% респондентов заявили, что сильно огорчились бы, получив в подарок парфюмерию, либо косметические средства — пену для бритья, духи.

Также в список неудачных новогодних подарок вошли и кухонные принадлежности — сковородки, полотенца, кружки и другая утварь. В рамках опроса 5% казанцев заявили, что не сильно обрадовались, когда им подарили бенгальские огни, весы, цветы, коньки, купоны и наборы инструментов.

Фото: pxhere.com

Каждый третий респондент (34%) отметил, что никогда не получал плохих подарков. Еще 14% назвали самым худшим отсутствие всякого внимания в праздник.

Также выяснилось, что подарок в виде тапочек, носков или белья особенно сильно неприятен мужчинам. Новогодние сувениры, кухонные принадлежности и косметика напротив вызывают большее отторжение у женщин.

Superjob сообщал, что жители России стали более придирчиво относиться к получаемым подаркам на Новый год. Антирейтинг плохих подарков возглавили носки, пижамы или тапочки. На такой презент жаловались 7% россиян. Еще 6% сообщили, что самый неудачный подарок для них — это сувениры: новогодние статуэтки, свечи, магниты, копилки, брелоки.

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Антон Гаврилов