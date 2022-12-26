В Казани начальника участка обвинили в смерти рабочего под бетонной плитой

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Кировский райсуд Казани рассмотрит уголовное дело о трагедии на строительстве объекта ООО СЗ «Строительная компания «БРИЗ». В нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, уже признался 42-летний начальник участка, сообщил сегодня старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



Напомним, 15 июля 2022 года на стройке будущего жилого комплекса по улице Окольной в Казани бетонная плита сорвалась со строп башенного крана и придавила 53-летнего рабочего. От полученных травм он скончался на месте.

realnoevremya.ru (архив)

По результатам проверки в отношении руководителя предприятия прокуратура возбудила административное дело, а ответственного за безопасность начальника участка следователи привлекли к уголовной ответственности.



По данным прокуратуры, обвиняемый уже возместил моральный ущерб, заявленный родными погибшего.