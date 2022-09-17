В Казани из-за гибели рабочего привлекли к ответственности директора предприятия

Прокуратура Кировского района Казани провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО СЗ «Строительная компания «БРИЗ». Сотрудник данной компании погиб этим летом во время работы, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что 15 июля 2022 года на территории строящегося многоквартирного дома на улице Окольной при проведении работ произошел несчастный случай, в результате которого погиб 53-летний рабочий. Выяснилось, что на рабочем месте погибшего не проведена специальная оценка условий труда.

Прокуратура возбудила в отношении руководителя предприятия административное дело по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации). Суд назначил правонарушителю наказание в виде штрафа 4 тысячи рублей в доход государства.

Фото: прокуратура Татарстана

Напомним, в августе в Татарстане возбудили уголовное дело после отравления и гибели рабочих в селе Каенлы Нижнекамского района.



По предварительным данным, чисткой канализационного колодца занимались трое сотрудников. В какой-то момент они один за другим потеряли сознание. Им попытался помочь местный житель, но тоже упал в колодец. В дальнейшем пострадавших подняли на поверхность уже сотрудники экстренных служб.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин