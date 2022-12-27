В Казани цена на поздравление от Деда Мороза и Снегурочки выросла на 5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани поздравление от Деда Мороза и Снегурочки подорожало на 5%. В Красноярске стоимость на данную услугу в процентном соотношении выросла на 33%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Tinkoff Data.

Аналитики выяснили, что с 2018 года данная услуга подорожала в два раза. Так, в Москве, чтобы заказать праздничное поздравление от аниматоров в сказочных костюмах, теперь придется отдать 2815 рублей. За 5 лет этот показатель вырос на 28%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Не менее низкая цена на поздравление от Снегурочки и Деда Мороза в Санкт-Петербурге — здесь услуга подорожала на 17%. В Екатеринбурге цена увеличилась на 18%, в Самаре — на 21%. В Новосибирске и Ростове-на-Дону — на 10 и 13% соответственно.

Исследователи объяснили такой резкий рост цен желанием россиян отмечать Новый год дома.

Напомним, за час работы аниматора в новогоднем костюме казанским родителям придется отдать в среднем 1,5 тысячи рублей. В Казани спрос на аниматоров вырос на 158%. При этом количество предложений увеличилось лишь на 60%.

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Антон Гаврилов