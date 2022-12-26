В Казани на случай аномальных снегопадов для уборки улиц могут привлечь до 350 машин

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

На случай аномальных снегопадов в новогодние праздники в Казани к имеющемуся автопарку — 579 единиц — для уборки улиц и дорог могут привлечь дополнительно 300-350 машин. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.



— Перед всеми службами поставлена задача обеспечить своевременную уборку улично-дорожной сети, тротуаров. Администрации районов и Комитет внешнего благоустройства организуют круглосуточное дежурство ответственного персонала и аварийных бригад на предприятиях города, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, по состоянию на 23 декабря с улиц Казани вывезли 311 тысяч тонн снега. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда объем составил 108 тысяч тонн.



С 10 по 11 декабря в Казани выпало — 32 мм осадков, или 64% месячной нормы, а с 17 по 19 декабря — 17 мм, или 34% от месячной нормы.

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Татьяна Демина