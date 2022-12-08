При проверке сельхозземель в Татарстане выявили 580 нарушений

В Татарстане при проверке сельскохозяйственных земель выявили 580 признаков нарушений законодательства. Всего с начала года в республике обследовали более 3 тысяч сельхозугодий общей площадью более 1 миллиона гектаров.

Из всех выявленных нарушений земельного законодательства 77 связаны со складированием твердых бытовых отходов, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Татарстану. Также инспекторами обнаружено 57 нелегальных карьеров.

— Конечным результатом проделанной работы в этом году стало приведение в соответствие и повторное введение в оборот почти двух тысяч гектаров сельхозземель, — рассказал глава Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала года в республике по результатам контрольно-надзорных мероприятий вынесено свыше 7 тысяч предостережений о недопустимости нарушения требований земельного законодательства. Выдано 528 предписаний об устранении нарушений.

В прошлом году в Татарстане выявили около шести тысяч нарушений земельного законодательства. Большая часть из них пришлась на Казань и Набережные Челны.



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Татьяна Демина