Россияне отправили Деду Морозу более 20 тысяч писем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россияне в преддверии Нового года отправили уже более 20 тысяч писем Деду Морозу. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу «Почты России».



По словам специалистов, Дед Мороз получает каждое адресованное ему письмо. Ежегодно в его резиденцию в Великом Устуюге поступает примерно одинаковое количество писем. Однако в этом году писем может быть отправлено на 40 тысяч больше.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, согласно одному из предновогодних исследований, каждому третьему отцу в Казани приходилось на Новый год переодеваться в Деда Мороза. Каждая третья мать играла Снегурочку.

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Антон Гаврилов