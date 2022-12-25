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Россияне отправили Деду Морозу более 20 тысяч писем

18:32, 25.12.2022
Россияне отправили Деду Морозу более 20 тысяч писем
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россияне в преддверии Нового года отправили уже более 20 тысяч писем Деду Морозу. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

По словам специалистов, Дед Мороз получает каждое адресованное ему письмо. Ежегодно в его резиденцию в Великом Устуюге поступает примерно одинаковое количество писем. Однако в этом году писем может быть отправлено на 40 тысяч больше.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, согласно одному из предновогодних исследований, каждому третьему отцу в Казани приходилось на Новый год переодеваться в Деда Мороза. Каждая третья мать играла Снегурочку.

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Антон Гаврилов
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