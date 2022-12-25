За 11 месяцев в Татарстане выявили 5 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С января по ноябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 5 088 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Такие данные приводит Генеральная прокуратура России.

В рейтинге регионов России по количеству выявленных за 11 месяцев преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, Татарстан занимает 7-е место. Лидерами оказались Москва (9 576), Московская область (6 702), Краснодарский край (6 561), Челябинская область (6 530), Санкт-Петербург (6 217) и Ростовская область (5 344). В топ-10 также попали Свердловская, Самарская и Кемеровская области.

скриншот портала правовой статистики

Напомним, по итогам января — октября 2022 года Татарстан также занимал 7-е место по количеству зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За десять месяцев их в республике выявили 4 706.



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Татьяна Демина