Татарстан на 7-м месте среди регионов по количеству преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — октябрь 2022 года зарегистрировали 4 706 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Генеральная прокуратура России.

По количеству выявленных наркопреступлений Татарстан занял 7-е место среди регионов России. На первом месте — Москва, там зарегистрировали 8 794 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



Скриншот портала правовой статистики Генеральной прокуратуры России

Второе место по итогам 10 месяцев занимает Краснодарский край, а дальше — Московская область, Челябинская область, Санкт-Петербург и Ростовская область.



Последнее место в рейтинге Генпрокуратуры по количеству выявленных наркопреступлений занимает Чукотский автономный округ. За январь — октябрь там зарегистрировали всего 21 такое преступление.

Всего в Татарстане также выявлено 1 542 лица, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В Казани выросло число зарегистрированных наркопреступлений. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления МВД России по городу Надир Закиров. Он отметил, что наркопреступлений выявлено «вдвое больше». В том числе «значительно возросло число выявленных фактов сбыта. На территории города из незаконного оборота изъято 166 кг наркотических средств».



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Илина Хакимова