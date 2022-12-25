Владимир Путин заявил, что 99,9% россиян готовы положить все в интересах Родины

Президент России Владимир Путин заявил, что 99,9% россиян готовы положить все в интересах Родины — в этом ему помогли убедиться события последних месяцев:



— Что касается основной части — 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия — особая страна и у нас живут особые люди, — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, это «подтверждается на протяжении всей истории существования России». «И сегодня еще раз».

Также Путин назвал целью России объединение русского народа. В интервью он указал, что Москва всегда стремилась решать все споры мирными средствами путем переговоров.



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Маргарита Головатенко