Илон Маск считает, что Twitter пока не грозит банкротство

Американский предприниматель и генеральный директор Twitter Илон Маск считает, что компании пока не грозит банкротство.



— Twitter пока что не в безопасности, но и не находится на пороге банкротства, — написал он в своем аккаунте в социальной сети.

В ноябре СМИ сообщали, что Маск не исключал банкротства Twitter, если соцсеть не сможет зарабатывать больше средств, чем тратит. По оценке бизнесмена, которую приводило издание Information, в следующем году платформа может столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов».

Фото: pixabay.com

Ближе к концу декабря Маск начал искать нового главу организации. Предприниматель сообщил, что уйдет с должности директора компании Twitter сразу, как только найдет себе замену.



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Маргарита Головатенко