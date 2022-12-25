В Татарстане за год вырос средний ценник на соль

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев

За последние 12 месяцев в Татарстане выросла средняя цена на соль. Как подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики, она увеличилась на 16,2%.

На 20 декабря прошлого года один килограмм пищевой поваренной соли в Татарстане стоил в среднем 12,12 рубля. К 19 декабря 2022-го ценник вырос до 14,08 рубля.

Стоит отметить, что за неделю с 12 по 19 декабря текущего года соль в республике подешевела. Средняя цена килограмма уменьшилась на 1,81%.

Заметнее всего с 12 по 19 декабря в Татарстане подешевел сахар-песок. Средняя цена снизилась на 2,32%, до 60,2 рубля за один килограмм.



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Татьяна Демина