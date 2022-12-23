За неделю в Татарстане подешевели сахар, подсолнечное масло и свежие помидоры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за неделю подорожали сахар-песок, подсолнечное масло и пшеничная мука. Также после нескольких недель роста снизилась средняя цена на свежие помидоры.

Заметнее всего с 12 по 19 декабря в республике подешевел сахар-песок. Средняя цена снизилась на 2,32%, до 60,2 рубля за один килограмм.

Динамика снижения цен на продукты питания в Татарстане, согласно данным официальной статистики, сложилась следующим образом



соль — на 1,81%, до 14,08 руб./кг.

свежие помидоры — на 1,66%, до 121,1 руб./кг.

подсолнечное масло — на 1,44%, до 123 руб./литр.

гречка — на 1,44%, до 82,07 руб./кг.

пшено — на 1,31%, до 42,9 руб./кг

пшеничная мука — на 1,1%, до 43,18 руб./кг

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подешевели также фруктово-ягодные консервы для детского питания, мягкие, глазированные шоколадом конфеты, сосиски и сардельки, ржаной и ржано-пшеничный хлеб. Минимально за неделю снизились средние цены на свинину, мороженую неразделанную рыбу, маргарин, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности, творог, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, черный байховый чай, шлифованный рис, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта и яблоки, следует из данных Татарстанстата.

С 12 по 19 декабря в Татарстане выросли средние цены на полукопченую колбасу, свежие огурцы и сливочное масло. Также за неделю в Татарстане подорожал «борщевой набор» — лук (+8,05%), морковь (+5,7%), картофель (+4,7%), столовая свекла (+2,44%) и капуста (+1,71%).



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Татьяна Демина