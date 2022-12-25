В Антарктиде к 2100 году могут вымереть до 97% животных

Ученые из США пришли к выводу, что к 2100 году в Антарктиде могут вымереть до 97% животных. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на журнал PLOS Biology.

Возможное вымирание может произойти из-за глобального потепления. Ученые заявили, что следующий год может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Для реализации наиболее эффективной программы по спасению животных необходимо $1,92 млрд. Наиболее уязвимыми видами являются императорские пингвины и птицы.



— Применяя структурированный совместный подход, мы демонстрируем, что существующие усилия по сохранению недостаточны в меняющемся мире, — рассказали исследователи.

Фото: pxhere.com

Напомним, в прошлом году от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга. Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция Halley. Крупные трещины стали появляться на леднике толщиной 150 метров более 10 лет назад.



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Диана Фатыхова