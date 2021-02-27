От Антарктиды откололся айсберг размером с Петербург

От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга. Об этом информирует антарктическая служба Великобритании.

Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция Halley. Крупные трещины стали появляться на леднике толщиной 150 метров более 10 лет назад. В январе этого года одна из самых крупных расселин начала активно расти, ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки.

Фото: pixabay.com

26 февраля за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, и сформировался айсберг. Что касается его направления, то, вероятно, он может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником, передает «РИА Новости» данные специалистов.

В октябре 2019 года от Антарктиды откололся айсберг весом 314 миллиардов тонн. А в октябре прошлого года ученые сообщили о появлении там комаров. Начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков объяснил, что на острове Кинг-Джордж, где находится семь станций разных государств, в том числе российская станция Беллинсгаузен, подходящий климат для насекомых — множество ручьев и рек, плюсовая температура летом и мягкий климат зимой.

Татьяна Леухина