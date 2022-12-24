Открытие елки в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана переносится из-за погоды

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Из-за погодных условий дата открытия елки и катка в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана переносится на 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба «Парки и скверы Казани».

Уточняется, что праздничное открытие состоится в среду:

С 16:00 можно будет покататься на уютном катке вокруг новогодней елки. В пункте проката для вас будут доступны 150 пар коньков для взрослых и детей, а вход на каток со своими коньками будет бесплатным.

В 18:00 в парке стартует праздничная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

20 декабря в столице Татарстана на площадке Центра семьи «Казан» зажглась главная городская елка. Принимать гостей 35-метровая красавица будет до середины января. В честь праздника для детей организовали новогоднюю сказку «Подарок для Снежной королевы». Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».

Напомним, во время зимних каникул в Татарстане планируется провести свыше 2,5 тысячи новогодних мероприятий для школьников. Традиционную Республиканскую новогоднюю елку проведут 25 декабря в «Татнефть Арене». Мероприятие посетят дети мобилизованных, воспитанники кадетских школ, детских домов, активисты детских общественных объединений, а также ученики школ и лицеев для одаренных детей.



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Максим Кокунин