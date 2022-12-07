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«Зенит-Казань» победил АСК в матче мужской суперлиги

20:41, 07.12.2022
«Зенит-Казань» победил АСК в матче мужской суперлиги
Фото: ВК "Зенит"

«Зенит-Казань» одержал победу над нижегородцами АСК в матче 11-го тура мужской суперлиги по волейболу, встреча завершилась со счетом 0:3 (19:25, 18:25, 19:25).

Казанцы занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко и отставая от питерского «Зенита» на 1 балл.

«Зенит-Казань» 2 декабря второй раз подряд всухую обыграл команду «Югра-Самотлор». Встреча завершилась со счетом 3:0.

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Маргарита Головатенко
СпортВолейбол Татарстан

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