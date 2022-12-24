Российские войска уничтожили в ДНР сводную группу иностранных наемников

Российские войска уничтожили сводную группу иностранных наемников в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

— На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что потери ВСУ составили до 60 военных и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа.

На Купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Крахмальное.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов авиации по позициям подразделений 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны уничтожено более 40 украинских военнослужащих.

На Южно-Донецком направлении в результате ударов авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное также уничтожено более 40 военных.

Фото: Минобороны России

На прошлой неделе российскими военными в результате наступательных действий освобожден населенный пункт Яковлевка в ДНР. Также в военном ведомстве сообщили, что в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ВСУ пытались вернуть утраченные позиции. Российские ВС отразили все контратаки.

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Максим Кокунин