Минобороны: российские военные взяли под контроль Яковлевку в ДНР
Российскими военными в результате наступательных действий освобожден населенный пункт Яковлевка в Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны государства.
— В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск, — добавили в ведомстве.
Минобороны России также сообщили, что в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка (ДНР) ВСУ пытались вернуть утраченные позиции. Российские ВС отразили все контратаки.
ВСУ понесли потери, они отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, — подчеркнули в министерстве.
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