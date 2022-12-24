В Татарстане 23 района полностью выполнили план текущего года по предоставлению участков многодетным семьям

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана Артур Галиев на совещании в Доме Правительства рассказал, что на сегодняшний день в республике 23 района полностью выполнили план текущего года по предоставлению участков многодетным семьям.

По его словам, сейчас в республике включены в списки на получение земельных участков 71 тысяча многодетных семей, поставлено на кадастровый учет 48 тысяч семей, порядка 45 тысяч (67,41%) из них получили в собственность земельные участки. Ожидают предоставления участков 26 тысяч многодетных семей.

Галиев отметил, что в ряде районов процент предоставления земельных участков многодетным семьям составляет менее 80%. Среди них: Бугульминский, Лениногорский, Альметьевский, Кукморский, Зеленодольский, Высокогорский, Бавлинский, Арский, Лаишевский и Нижнекамский районы. Также в трех районах процент предоставления земельных участков многодетным семьям составляет от 80% до 90% — это Балтасинский, Тукаевский и Заинский.

Еще семь муниципальных районов имеют процент предоставления участков до 90 до 99%: Елабужский, Алексеевский, Буинский, Муслюмовский, Чистопольский, Пестречинский, Тетюшский, заключил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в октябре сообщалось, что в Татарстане семьям, имеющим трех и более детей, предоставлено в общую долевую собственность 44 222 земельных участка.

Так, по состоянию на 14 октября по принятым заявлениям от многодетных граждан на получение земельных участков принято решений о включении в списки 71 082 заявителей, в том числе по 18 056 по Казани, а также 9 187 по Набережным Челнам.

По состоянию на 29 июля по заявлениям от многодетных граждан на получение земельных участков принято решение о включении в списки 68 926 заявителей. Среди них — в Казани — 17 529, в Челнах — 8 744 заявителя.

В мае сообщалось, что в Татарстане количество многодетных семей за 10 лет увеличилось на 66% — с 24 807 до 40 500.



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Максим Кокунин