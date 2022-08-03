В Татарстане многодетным семьям предоставили 43 509 земельных участков

В Татарстане семьям, имеющим трех и более детей, предоставлено в общую долевую собственность 43 509 земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества республики.

По состоянию на 29 июля по заявлениям от многодетных граждан на получение земельных участков принято решений о включении в списки 68 926 заявителей. Среди них — в Казани 17 529, в Челнах — 8 744 заявителя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На кадастровый учет в республике поставили 47 308 земельных участков, в том числе в Казани — 7 297 земельных участков, в Челнах — 3 405 земельных участков.

Как подсчитало ранее «Реальное время», с начала 2022 года в Татарстане на приобретение жилья для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, из республиканского бюджета выделили свыше 1,3 миллиарда рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина