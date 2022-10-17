В Татарстане многодетным семьям предоставлено 44 тысячи земельных участков

На сегодняшний день в Татарстане семьям, имеющим трех и более детей, предоставлено в общую долевую собственность 44 222 земельных участка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана.

По состоянию на 14 октября по принятым заявлениям от многодетных граждан на получение земельных участков принято решений о включении в списки 71 082 заявителей, в том числе по 18 056 по Казани, а также 9 187 по Набережным Челнам.

По данным ведомства, всего по республике с на кадастровый учет поставлено 47 679 земельных участков. В Казани поставлено на кадастровый учет 7 297 земельных участков, в Челнах — 3 405.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, по состоянию на 29 июля по заявлениям от многодетных граждан на получение земельных участков принято решение о включении в списки 68 926 заявителей. Среди них — в Казани 17 529, в Челнах — 8 744 заявителя.

В мае сообщалось, что в Татарстане количество многодетных семей за 10 лет увеличилось на 66% — с 24 807 до 40 500.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин