Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане за ноябрь составила 98,8%

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов на традиционном совещании в Доме правительства сообщил, что в ноябре текущего года уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем по республике составил 98,8%. Это на 1,3% выше показателя прошлого года.

В целом с января по ноябрь 2022 года собираемость платежей по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла на 0,4% и составила 99,1%. Среднегодовой уровень составил 99,3%, что выше, чем за аналогичный период 2021 года на 0,3%.

Как отметил Фролов, доля платежей в электронном формате в общем объеме достигла 70,3%. При этом он подчеркнул, что районы демонстрируют различные показатели в этой части.

Так, в 7 муниципалитетах доля электронных платежей еще не достигла и половины. В 26 районах процент онлайн-транзакций колеблется от 50 до 70,3%. Превысили среднереспубликанское значение 12 муниципальных образований.

Вместе с этим сумма просроченной задолженности за газ на 1 декабря этого года достигла 280,7 млн рублей. В сравнении с тем же периодом в 2021 году фиксируется снижение на 99,8 млн рублей, заключил замминистра.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в октябре уровень собираемости платежей населения в среднем по республике составил 103,5%, что на 2,9% выше показателя прошлого года. В 29 районах Татарстана среднегодовой уровень по тому показателю не дотягивает до среднереспубликанского. При этом 16 муниципалитетов превысили его.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин