В Татарстане завершены работы по 29 республиканским программам строительства — это 2 651 объект

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов на традиционном совещании в Доме правительства рассказал, что в регионе полностью завершена реализация 29 республиканских программ по капитальному ремонту, охватывающих в общей сложности 2651 объект. Объем финансирования этих программ составил 24 млрд 618 млн рублей.

По его словам, на этой неделе подрядчики выполнили последнюю программу — капремонта стационарных объектов здравоохранения. Кроме того, завершены работы по капремонту двух больниц — в Чистополе и в Нурлатском районе.

Стоит отметить, что работы по капитальному ремонту в этом году проводились по девяти федеральным программам, охватывающим 114 объектов. Как подчеркнул Фролов, в рамках лимитов этого года, составлявших 5 млрд 261 млн рублей, работы полностью завершены.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале этого месяца министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что все работы в рамках 9 федеральных программ капитального ремонта на этот год завершены. Это 114 объектов инженерной инфраструктуры на общую сумму 5 млрд 261 млн рублей.

Вместе с этим из 29 республиканских программ завершены 28, охватывающие в общей сложности 2 627 объектов. На финальном этапе находится одна программа и входящие в нее больницы в Чистополе (89%) и Нурлате (97,5%).

Кроме того, за прошедшие 2 недели была закрыта программа по ремонту 15 Центров психолого-педагогической помощи, а также сдано четыре объекта в Казани. Закрыты программы по ремонту детских оздоровительных лагерей, зданий мировых судей и многоквартирных домов, рассказал министр.

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Максим Кокунин