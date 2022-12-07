Сергей Лавров о нежелании США обсуждать биолаборатории на Украине: «Извиваются как ужи на сковородке»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американцы не желают обсуждать тему биолабораторий на Украине. Об этом он сказал, выступая на научно-экспертном международном форуме «Примаковские чтения».

— Огромная проблема создавалась через формирование военных биологических лабораторий под эгидой Пентагона — их десятки на Украине. Сейчас американцы извиваются как ужи на сковородке, как у нас принято говорить. Не хотят никоим образом даже обсуждать эту тему, — сказал Сергей Лавров.



В июле он заявил, что США хотят оправдать себя и утверждают, что их биологическая деятельность на Украине носила мирный характер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мае Министерство обороны России опубликовало данные о деятельности биолабораторий США на Украине. Там сообщили, что идеологами этой деятельности являются лидеры Демократической партии — к ней причастны бывший и нынешний президенты США Барак Обама и Джо Байден.

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Антон Гаврилов