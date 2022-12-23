Юрий Бабенко: «Игроки сами захотели отыграться»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал победу казанской команды над «Витязем». Он рассказал, за счет чего его подопечные смогли отыграться и выйти вперед в концовке встречи.

— В первую очередь за счет того, что игроки сами захотели. Всех не устраивает положение команды в таблице. Желание помогло, и хорошо использовали большинство, — приводит слова Бабенко пресс-служба казанского клуба.

Отвечая на вопросы журналистов, Бабенко похвалил соперников. По его словам, «Витязь» за счет агрессивной игры доставил его команде много проблем, особенно в первом периоде. Также наставник рассказал, почему «барсы» отдали инициативу сопернику в начале игры.

— У нас есть определенные нюансы пока, тяжело входим в игру, особенно после перерыва. Плодотворно поработали в паузе, надеюсь, с этим связано, потому что хорошая нагрузка была на игроков. Тем не менее появляется движение, просто нужно чуть больше заставлять себя с первых минут, тогда будет проще играть, — добавил он.

Фото: ak-bars.ru

Сейчас «Ак Барс» занимает 7-е место в Восточной конференции КХЛ. Казанцы сыграли 42 матча и набрали 47 очков.

Напомним, татарстанские хоккеисты обыграли «Витязь» со счетом 4:3, уступая вплоть до 56-й минуты встречи. Но за 4 минуты до конца игры казанцы забросили две шайбы. Сначала отличился Станислав Галиев, а спустя несколько десятков секунд он отдал результативную передачу на Дмитрия Воронкова, который принес команде победу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов