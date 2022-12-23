«Коммерсант»: крупнейший банк Грузии начал принудительно закрывать счета граждан России и Белоруссии

Официальный представитель банка Bank of Georgia (BOG) подтвердил ранее появившуюся информацию о закрытии части счетов граждан России и Белоруссии. Об этом пишет «Коммерсант».

Собеседник издания отказался объяснить причину или хотя бы назвать критерии, по которым BOG предложил части владельцев обнулить их счета.

При этом в банке отметили, что изменения коснулись некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства».

Фото: realnoevremya.ru

Как пишет издание, ранее BOG занимал жесткую позицию по отношению к гражданам России с самого начала специальной военной операции на Украине.

Отметим, что в сентябре власти Грузии после призывов со стороны Украины открыть «второй фронт» против России были готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу.



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Айрат Назипов