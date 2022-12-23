Исследование: 32% жителей Татарстана хотели бы попросить у Деда Мороза повышения зарплаты

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Треть nатарстанцев хотели бы на Новый год загадать Деду Морозу повышения заработной платы. Чаще всего об этом бы хотели попросить строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом. Об этом сообщает сервис hh.ru.



Одна четвертая населения татарстанцев мечтает освоить ИТ-сферу. 16% хотели бы изучить сферы маркетинга, искусства, финансов, медицины, юриспруденцию — 9%.

Почти четверть татарстанцев хотели бы развить свою компетенцию в текущей профессии, 5% хотели бы признания в этой же специальности, каждый седьмой хотел бы обучиться дополнительной профессии, 3% хотели бы повышения в должности.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Более половины казанцев считает, что в 2023 году при выборе профессии нужно ориентироваться на зарплату, практически половина респондентов сказали про стабильность.

Также для казанцев важны такие критерии, как перспектива карьерного роста, востребованность профессии и перспектива отрасли. В 2023 году 30% татарстанцев хотели бы стать ИТ-специалистами, 19% — путешественниками. Дизайнерами и врачами хотели бы стать 11%, актерами и экономистами 8%, 3% — маркетологами и блогерами.

Напомним, самой востребованной профессией в Татарстане за 2022 год стал менеджер по продажам. От общего количества вакансий на hh.ru на долю этой работы приходится 7,3%. В Татарстане утвержден перечень востребованных профессий и специальностей среднего профессионального образования на 2023—2025 годы. В перечень включены 130 профессий и специальностей. Среди них направления архитектуры, строительства, системного администрирования, бурения нефтяных и газовых скважин.





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Диана Фатыхова