Рафаэль Шакирзянов, «Боевое братство»: «Татарстан не стоит где-то отдельно»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель совета ТРО ВООВ «Боевое братство» Рафаэль Шакирзянов в беседе с «Реальным временем» прокомментировал законопроект о поправках в Конституцию Татарстана, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона.



Шакирзянов отметил, что в современных условиях субъекты и центры России должны продемонстрировать единство.

— Мне думается, что смена наименования высшего должностного лица — это юридическая формальность. Главное — это профессионализм, компетентность Рустама Нургалиевича Минниханова. Он является наиболее влиятельным политиком не только на федеральном уровне, но и, как мы видели много раз, он совершает поездки в зарубежные страны, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Шакирзянова, не столько имеет значение наименование должности, сколько человек, занимающий ее. Сейчас большую важность имеет эффективность работы главы.

— Приняты поправки в Конституцию Российской Федерации, и изменение наименования должности высшего нашего лица показывает, что Татарстан не стоит где-то отдельно, а работает в рамках федерального законодательного поля. Наша республика, сами знаете, является одним из лидеров по многим показателям в России и вносит существенный вклад в укрепление оборонной мощи нашей страны.



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Елизавета Пуншева