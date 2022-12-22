Экс-форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров перейдет в «Металлург»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге», выяснил «Спорт-Экспресс».



Контракт с экс-форвардом «Ак Барса» будет действовать до конца сезона-2022/23. Ранее игрок расторг соглашение с казанской командой по обоюдному согласию сторон.

В этом сезоне 31-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 26 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-3». В «Ак Барсе» Бурмистров зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.

20 декабря «Ак Барс» объявил о возвращении в команду защитника Даниила Журавлева. Контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона.

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Маргарита Головатенко