Часть россиян планируют провести новогоднюю ночь за видеоиграми и просмотром стримов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В новогоднюю ночь 17% россиян собираются смотреть стримы по видеоиграм. Около четверти респондентов планируют после боя курантов играть в видеоигры, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование VK Play.

Около четверти респондентов в праздники будут играть до 2 часов в день. Каждый пятый проведет за этим занятием четыре часа в сутки, а 16% собираются посвятить видеоиграм во время отдыха более 6 часов в сутки.

Большинство респондентов предпочитают играть на компьютере (71%). На втором месте по популярности телефон (53%), и всего лишь каждый десятый проходит игры на специальной консоли.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналитики выяснили, что 79% россиян хотели бы получить в качестве новогоднего подарка видеоигру. В исследовании приняли участие 1,2 тысячи человек старше 18 лет.

Напомним, что 10 декабря исследование «Авито» (есть в распоряжении «Реального времени») показало, что треть казанцев (32%) хотели бы получить в качестве новогоднего подарка гаджеты.



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Антон Гаврилов