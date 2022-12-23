В Татарстане работает горячая линия по вопросам качества продуктов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану до 30 декабря будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.



Обращения принимаются:

в едином консультационном центре Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по телефону: +7 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный);

в Управлении Роспотребнадзора по РТ по телефонам: +7 (843) 273-34-85, +7 (843) 273-76-62. Горячая линия работает ежедневно по будням с 9.00 до 16.00, перерыв — с 12.00 до 12.45. В выходные дни обращения принимаются с 9.00 до 17.00 по телефону: +7 (843) 238-98-54;

также в Управлении работает горячая линия консультационного центра для потребителей с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по телефону: +7 (843) 221-90-16.

До 25 ноября в республике работала горячая линия по услугам такси и каршеринга.

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Маргарита Головатенко