В Татарстане запустят горячую линию по вопросам работы такси и сервисов каршеринга

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в начале следующей недели, 14 ноября, заработает горячая линия по услугам такси и каршеринга. Проконсультироваться по вопросам жители республики смогут до 25 ноября.

Позвонить и задать вопрос можно будет по двум номерам:

Консультационного центра для потребителей — (843) 221-90-16 — ежедневно с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;



Управления Роспотребнадзора по Татарстану — 8 (917) 224-87-94 — с понедельника по четверг с 10.00 по 16.00, а в пятницу с 10.00 по 15.45. Перерыв с 12.00 до 12.45.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно одному из исследований, россияне намного выше оценивают развитость такси, чем маршрутов общественного транспорта. Большинство опрошенных пользуется услугами такси, хоть и с разной периодичностью.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина