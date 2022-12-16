В Татарстане за неделю подорожала большая часть продуктов «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане вновь зафиксировали рост цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Подорожали свежая белокочанная капуста, репчатый лук, столовая свекла и морковь. Вместе с этим подешевел картофель.



Заметнее всего с 5 по 12 декабря в республике подорожала столовая свекла — на 3,13%. Средняя цена одного килограмма достигла 27,56 рубля.

На 1,2% подорожала за неделю капуста. На 12 декабря средний ценник составил 18,36 рубля за килограмм. Репчатый лук подорожал на 0,75%, до 27,12 руб./кг, а морковь — на 0,08%, до 25,93 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Картофель за неделю стал дешевле на 0,8%. Согласно данным Татарстанстата, 12 декабря килограмм стоил в среднем 26,21 рубля.

Напомним, за предыдущую неделю в Татарстане также подорожали овощи из «борщевого набора». Заметнее всего с 28 ноября по 5 декабря выросла средняя цена на морковь — на 5,1%.



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Татьяна Демина