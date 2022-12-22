В Казани получают образование 20 тысяч иностранных студентов

Свыше 20 тысяч студентов из более 120 стран мира получают образование в Казани, сообщил председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.



Он отметил, что с казанскими вузами организации удалось выстроить комплексную работу по адаптации иностранных студентов.

— Приезжая впервые в нашу страну, многие из них испытывают сложности. Они зачастую имеют поверхностные или неверные представления о людях, обществе и традициях в нашей стране. Поэтому после вуза и общежития мы становимся для них третьим домом — домом дружбы, где они не только знакомятся с нашей культурой, но и с удовольствием раскрываются в межкультурном диалоге, навсегда оставаясь друзьями нашей страны, республики и гостеприимной Казани, — сказал он.

С начала года зарегистрировали 168 тысяч уведомлений о прибытии в Казань иностранных граждан, за аналогичный период 2021 года этот показатель составил 139 тысяч. 98 тысяч уведомлений касались первичной постановки на миграционный учет, 69 тысяч — продления срока пребывания в России. Количество заявлений о постановке на миграционный учет в этом году возросло.

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Маргарита Головатенко