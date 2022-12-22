В Казань с начала года прибыли 168 тысяч иностранцев

С начала года зарегистрировали 168 тысяч уведомлений о прибытии в Казань иностранных граждан, за аналогичный период 2021 года этот показатель составил 139 тысяч, сообщил начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по Казани Андрей Шулепов.



По его словам, 98 тысяч уведомлений касались первичной постановки на миграционный учет, 69 тысяч — продления срока пребывания в России. Количество заявлений о постановке на миграционный учет в этом году возросло.

— Полагаю, эта тенденция роста продолжится и достигнет доковидного уровня. 13 октября 2022 года были отменены все ограничения на транспортное сообщение, вызванные пандемией, — напомнил Шулепов.

По состоянию на 1 декабря 2022 года в Казани на учете по месту пребывания состоят более 27 тысяч иностранных граждан — лиц, у которых есть законное основание находиться на территории России.

Всего с начала года город посетили граждане из более 168 стран. Больше всего было принято уведомлений от представителей Узбекистана (более 58 тыс.), Таджикистана (32 тыс.), Турции (7,5 тыс.), Казахстана (7 тыс.) и Китая (почти 5 тыс.). Для свыше 35 тыс. иностранцев целью въезда стала работа, для почти 28 тыс. — учеба, для 3 тыс. — туризм. Остальные поездки совершались по частным, деловым, служебным, гуманитарным и другим причинам.

Также по состоянию на 1 декабря на миграционном учете в Казани состоят 1,2 тыс. граждан Украины со следующими целями въезда в РФ: работа, частная цель, учеба, туризм. Также в городе в этом году организованы четыре пункта временного размещения граждан, прибывших из регионов проведения СВО, в которых находятся 129 граждан Украины.

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Маргарита Головатенко