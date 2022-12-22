Этой зимой в Тюлячах сделают фигуры 1001 кролика — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

На въезде в Тюлячи жителей и гостей района встречают скульптуры символа грядущего года — кролики, выполненные не только из снега, но и из других материалов, например, из пенопласта, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

2022 год в Тюлячах встречали самой большой фигурой тигра, в этом году смастерили большого кролика из соломы. Композиция достигла 9 метров в высоту и 12 в ширину. А жители получили новую локацию для фото.

Этой зимой в Тюлячах решили побить еще один рекорд — сделать фигуры 1001 кролика. Теперь они украшают весь район — зверьки стоят перед всеми зданиями и во всех селах. В конце декабря выберут самого оригинального. Здесь есть кролики — медик, журналист, почтальон, спортсмен на лыжах, а еще кролик из мультфильма «Винни-Пух».

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Маргарита Головатенко