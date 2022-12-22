Совет директоров «Таттелекома» в январе утвердит финансовый план на 2023 год
ПАО «Таттелеком» 13 января 2023 года проведет заседание совета директоров, выяснило «Реальное время».
В ходе заседания группа компаний ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ» подведет итоги за 2022 год, а еще утвердит финансовый план на 2023-й.
Также в повестке дня — подведение предварительных итогов выполнения инвестиционного бюджета группы компаний за 2022 год и его утверждение на следующий год.
Чистая прибыль «Таттелекома» по РСБУ за 9 месяцев 2022 года выросла до 1,44 млрд рублей. Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за три квартала этого года немного уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2021-го: с 1,242 до 1,236 млрд рублей. Аналогичный показатель оператора мобильной связи «Летай» (ООО «ТМТ»), наоборот, вырос на 30%: с 170 до 221 млн рублей.
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